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В Заречном пожарные приняли участие в соревнованиях по скоростному маневрированию

16:03 | 30.07.2025 | Общество

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Заречный, 30 июля 2025. PenzaNews. Соревнования по скоростному маневрированию прошли на территории специальной пожарно-спасательной части №7 в городе Заречном Пензенской области.

В Заречном пожарные приняли участие в соревнованиях по скоростному маневрированию

Фото: 58.mchs.gov.ru

Участие в них приняли пять команд, представляющих пожарные части специального управления ФПС №22 МЧС России.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, сначала водители сдали тест на знание правил дорожного движения.

Затем участники состязались в скоростном маневрировании. На специально оборудованной площадке они демонстрировали мастерство управления техникой, выполняя упражнения «Круг», «Колея», «Бокс», «Змейка» передним и задним ходом, а также другие. Быстрее всех с прохождением этого этапа справился водитель СПСЧ №1 Сергей Степанчев.

В завершение водителю и пожарному требовалось показать навыки боевого развертывания. Время выполнения задания определялось по моменту подачи воды из ствола при нахождении ствольщика за ограничительной линией.

По итогам соревнований победу одержала команда СПСЧ №1 в составе Сергея Степанчева и Владимира Блощененко.

Второе место заняли Дмитрий Чернов и Александр Козлов из СПСЧ №6, третье — Сергей Сергеев и Владислав Дятлов из СПСЧ №7.


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