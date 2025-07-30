В Заречном пожарные приняли участие в соревнованиях по скоростному маневрированию Общество

Заречный, 30 июля 2025. PenzaNews. Соревнования по скоростному маневрированию прошли на территории специальной пожарно-спасательной части №7 в городе Заречном Пензенской области.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Участие в них приняли пять команд, представляющих пожарные части специального управления ФПС №22 МЧС России.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, сначала водители сдали тест на знание правил дорожного движения.

Затем участники состязались в скоростном маневрировании. На специально оборудованной площадке они демонстрировали мастерство управления техникой, выполняя упражнения «Круг», «Колея», «Бокс», «Змейка» передним и задним ходом, а также другие. Быстрее всех с прохождением этого этапа справился водитель СПСЧ №1 Сергей Степанчев.

В завершение водителю и пожарному требовалось показать навыки боевого развертывания. Время выполнения задания определялось по моменту подачи воды из ствола при нахождении ствольщика за ограничительной линией.

По итогам соревнований победу одержала команда СПСЧ №1 в составе Сергея Степанчева и Владимира Блощененко.

Второе место заняли Дмитрий Чернов и Александр Козлов из СПСЧ №6, третье — Сергей Сергеев и Владислав Дятлов из СПСЧ №7.