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В пензенском планетарии начала работу выставка к 70-летию космодрома Байконур

11:12 | 01.08.2025 | Общество

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Пенза, 1 августа 2025. PenzaNews. Выставка, посвященная 70-летию космодрома Байконур, начала работу в пензенском планетарии.

В пензенском планетарии начала работу выставка к 70-летию космодрома Байконур

Фото: Minkult.pnzreg.ru

На мероприятии «Космический взгляд: Пенза – Байконур» по случаю ее открытия были представлены уникальные экспонаты — фрагмент головного обтекателя с изображением космонавта Павла Беляева РН «Союз-2-1а» с ТГК «Прогресс МС-30».

Также посетители могли увидеть аэродинамический руль с блока «Б» — одного из четырех боковых блоков первой ступени РКН «Союз» с ТГК «Прогресс МС-27», часть обшивки РН «Союз-2-1а» с ТПК «Союз МС-27», фотографию с автографами экипажей космонавтов и другие экспонаты.

Руководитель регионального отделения Федерации космонавтики России Константин Хитров, который был приглашен на мероприятие в качестве почетного гостя и лектора, передал пензенскому планетарию российский флаг со штампами МКС, которые подтверждают его нахождение в космосе, а также части советского орбитального корабля-ракетоплана «Буран», первый и единственный космический полет которого состоялся 15 ноября 1988 года.

Кроме того, экспозицию пополнили часы космонавта экипажа МС-21 Олега Артемьева, в которых он выходил в открытый космос пять раз, и часы космонавта экипажа МС-22 Сергея Прокопьева, также побывавшие в открытом космосе, сообщает пресс-служба Минкультуры Пензенской области.


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