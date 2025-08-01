В Пензенском районе отремонтировано 3 км дороги от трассы Р-207 в направлении Большой Елани Общество

Пенза, 1 августа 2025. PenzaNews. 3 км автодороги, которая ведет от федеральной трассы Р-207 через деревню Ханеневку в направлении села Большая Елань Пензенского района Пензенской области, отремонтировано в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Подрядная организация выполнила укладку нового дорожного основания с применением технологии холодной регенерации, нанесла асфальтобетонное покрытие и дорожную разметку», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в 2025 году в Пензенской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется ввести в эксплуатацию 80 км асфальтобетонного покрытия.

«Уже реконструирован мост через реку Шукшу. Также идет обновление 10 мостовых сооружений. Восемь из них будут отремонтированы в этом году», — отмечается в тексте.