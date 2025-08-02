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На администрацию Малосердобинского сельсовета возложена обязанность определить УК для 10 многоквартирных домов

11:26 | 02.08.2025 | Общество

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Пенза, 2 августа 2025. PenzaNews. Суд удовлетворил требования прокуратуры о возложении на администрацию Малосердобинского сельсовета Пензенской области обязанности определить управляющую организацию для обслуживания многоквартирных домов в селе Малая Сердоба.

На администрацию Малосердобинского сельсовета возложена обязанность определить УК для 10 многоквартирных домов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона, на территории села Малая Сердоба расположено 10 многоквартирных домов, в которых выбран непосредственный способ управления, который фактически не реализовывался, что создавало угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

«С учетом требований ст. 161 Жилищного кодекса РФ орган местного самоуправления в подобной ситуации должен принять решение об определении управляющей организации. Однако до настоящего времени местной администрацией в отношении многоквартирных домов управляющая компания не определена. Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о возложении на орган местного самоуправления обязанности определить управляющую организацию для обслуживания многоквартирных домов в селе. Требования надзорного ведомства суд полностью удовлетворил», — сказано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что фактическое исполнение судебного решения и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.


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