На администрацию Малосердобинского сельсовета возложена обязанность определить УК для 10 многоквартирных домов Общество

Пенза, 2 августа 2025. PenzaNews. Суд удовлетворил требования прокуратуры о возложении на администрацию Малосердобинского сельсовета Пензенской области обязанности определить управляющую организацию для обслуживания многоквартирных домов в селе Малая Сердоба.

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Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона, на территории села Малая Сердоба расположено 10 многоквартирных домов, в которых выбран непосредственный способ управления, который фактически не реализовывался, что создавало угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

«С учетом требований ст. 161 Жилищного кодекса РФ орган местного самоуправления в подобной ситуации должен принять решение об определении управляющей организации. Однако до настоящего времени местной администрацией в отношении многоквартирных домов управляющая компания не определена. Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о возложении на орган местного самоуправления обязанности определить управляющую организацию для обслуживания многоквартирных домов в селе. Требования надзорного ведомства суд полностью удовлетворил», — сказано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что фактическое исполнение судебного решения и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.