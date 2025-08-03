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Олег Мельниченко поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

09:05 | 03.08.2025 | Общество

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Пенза, 3 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Железная дорога занимает особое место в жизни страны и каждого из нас. Это надежный, проверенный временем и стремительно развивающийся транспорт. Кровеносная система экономики нашей страны. Но самое главное — это огромный и слаженный коллектив профессионалов, благодаря которому железная дорога является образцом надежности, точности, динамичного движения вперед», — отметил глава региона.

«В железнодорожной отрасли заняты свыше 1,5 тыс. пензенцев. Благодаря вашему ежедневному труду местные предприятия поставляют свою продукцию в другие регионы страны и за рубеж, осваивают новые рынки сбыта. Повышается удобство и качество пассажирских перевозок. Растет безопасность и уровень комфорта всей железнодорожной инфраструктуры. Убежден, что железнодорожники Пензенской области успешно реализуют тот огромный потенциал, который заложен в отрасли», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал железнодорожникам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях.


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