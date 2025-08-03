Денис Соболев поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником Общество

Пенза, 3 августа 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы связываете между собой города и страны, обеспечиваете бесперебойную доставку грузов и пассажиров. И я убежден, что ваш труд будет востребован всегда, ведь он обеспечивает надежность и доступность железнодорожного транспорта», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил железнодорожников за преданность избранному делу и профессионализм.

«Верю, что благодаря высокой работоспособности, ответственности, пунктуальности и самоорганизации вы и впредь, сохраняя и приумножая традиции, заложенные ветеранами отрасли, так же успешно будете справляться со всеми задачами, стоящими перед вами. В этот праздничный день сердечно желаю всем труженикам стальных магистралей крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде на благо развития Пензы, Сурского края и России!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба городской думы.