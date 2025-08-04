В Пензе 9-10 августа пройдет всероссийский военно-исторический фестиваль «Марсово поле» Общество

Пенза, 4 августа 2025. PenzaNews. IX всероссийский военно-исторический фестиваль «Марсово поле» пройдет в Пензе в предстоящие выходные 9 и 10 августа.

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«В субботу, 9 августа, на Соборной площади [...] пройдет открытие памятника императору Александру I, посвященное юбилею его посещения Пензы для участия в армейских маневрах 2-го пехотного корпуса и 2-й гусарской дивизии», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Института регионального развития Пензенской области.

В нем добавляется, что на следующий день на проезде Будищева в микрорайоне Шуист будет разбит исторический лагерь, зрители увидят реконструкцию одного из эпизодов сражения эпохи Отечественной войны 1812 года.

«Фестиваль «Марсово поле» проводится с 2015 года, а в 2018-м он стал финалистом первой всероссийской профессиональной премии «События России» в номинации «Культура. Военно-исторические и культурные реконструкции», — отмечается в тексте.