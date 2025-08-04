19:12:25 Понедельник, 4 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 9-10 августа пройдет всероссийский военно-исторический фестиваль «Марсово поле»

11:13 | 04.08.2025 | Общество

Печать

Пенза, 4 августа 2025. PenzaNews. IX всероссийский военно-исторический фестиваль «Марсово поле» пройдет в Пензе в предстоящие выходные 9 и 10 августа.

В Пензе 9-10 августа пройдет всероссийский военно-исторический фестиваль «Марсово поле». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В субботу, 9 августа, на Соборной площади [...] пройдет открытие памятника императору Александру I, посвященное юбилею его посещения Пензы для участия в армейских маневрах 2-го пехотного корпуса и 2-й гусарской дивизии», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Института регионального развития Пензенской области.

В нем добавляется, что на следующий день на проезде Будищева в микрорайоне Шуист будет разбит исторический лагерь, зрители увидят реконструкцию одного из эпизодов сражения эпохи Отечественной войны 1812 года.

«Фестиваль «Марсово поле» проводится с 2015 года, а в 2018-м он стал финалистом первой всероссийской профессиональной премии «События России» в номинации «Культура. Военно-исторические и культурные реконструкции», — отмечается в тексте.


Читайте также
Житель Каменского района лишился около 900 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший бывшей супруге убийством
Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей В Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность» — губернатор
Участники пресс-тура узнали, как «Ростелеком» развивает комплексную цифровую экосистему в ЖК «Лугометрия» в Пензе Бывший врач городищенской районной больницы предстанет перед судом по обвинению в получении взяток
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама