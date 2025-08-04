В Пензенской области за полгода выявлено около 800 нарушений в сфере противодействия коррупции Общество

Пенза, 4 августа 2025. PenzaNews. 794 нарушения закона в сфере противодействия коррупции выявлено органами прокуратуры Пензенской области в I полугодии 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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«С целью их устранения внесено 382 представления, на незаконные правовые акты принесено 295 протестов, в суды направлено 29 заявлений. Судами удовлетворены исковые требования прокуроров в сфере противодействия коррупции на общую сумму свыше 10 млн. рублей. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 300 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. По материалам проверок прокуроров возбуждено пять уголовных дел коррупционной направленности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что за полгода выявлено 24 факта личной заинтересованности государственных, муниципальных служащих, иных лиц, которая приводила или могла привести к конфликту интересов; в судебном порядке по искам прокуроров два лица уволены в связи с утратой доверия.

«По-прежнему распространенными являлись нарушения при предоставлении служащими, иными лицами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В текущем году прокурорами выявлено 122 подобных нарушения закона», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что по постановлениям прокуроров за незаконное вознаграждение от имени юридического лица к административной ответственности привлечено четыре организации, сумма наложенных штрафов составила 2 млн. рублей, они полностью оплачены.

«В I полугодии 2025 года по постановлениям прокуроров к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего по ст. 19.29 КоАП РФ привлечено 25 лиц. Работодателями, нарушившими закон, оплачены штрафы в размере свыше 500 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.