Туристско-спортивный центр имени Т.Т. Мартыненко и движение «Школа безопасности» договорились о сотрудничестве Общество

Пенза, 4 августа 2025. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве заключено между государственным автономным учреждением дополнительного образования Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр имени Т.Т. Мартыненко» и всероссийским детско-юношеским общественным движением «Школа безопасности».

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Документ подписали директор центра имени Т.Т. Мартыненко Павел Зелепугин и председатель центрального совета движения «Школа безопасности» Надежда Ершова.

«Цель соглашения — содействие реализации государственной политики в области безопасности, поддержка педагогической деятельности в сферах образования, воспитания и профориентации, направленной на сохранение жизни и здоровья детей и молодежи», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования Пензенской области.

В нем отмечается, что Павел Зелепугин награжден медалью «Школа безопасности» за пропаганду культуры безопасности.