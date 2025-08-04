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Туристско-спортивный центр имени Т.Т. Мартыненко и движение «Школа безопасности» договорились о сотрудничестве

14:17 | 04.08.2025 | Общество

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Пенза, 4 августа 2025. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве заключено между государственным автономным учреждением дополнительного образования Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр имени Т.Т. Мартыненко» и всероссийским детско-юношеским общественным движением «Школа безопасности».

Туристско-спортивный центр имени Т.Т. Мартыненко и движение «Школа безопасности» договорились о сотрудничестве

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Документ подписали директор центра имени Т.Т. Мартыненко Павел Зелепугин и председатель центрального совета движения «Школа безопасности» Надежда Ершова.

«Цель соглашения — содействие реализации государственной политики в области безопасности, поддержка педагогической деятельности в сферах образования, воспитания и профориентации, направленной на сохранение жизни и здоровья детей и молодежи», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования Пензенской области.

В нем отмечается, что Павел Зелепугин награжден медалью «Школа безопасности» за пропаганду культуры безопасности.


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