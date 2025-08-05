Обновленный парк в Каменке превратился в место притяжения горожан — Олег Мельниченко Общество

Каменка, 5 августа 2025. PenzaNews. Парк в городе Каменке Пензенской области, который был обновлен в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», превратился в место притяжения горожан. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко по итогам визита в Каменку.

Фото: Pnzreg.ru

«В центральном парке культуры и отдыха в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализован проект «Суперпарк. Город живой воды». Заново проложены пешеходные дорожки, удалены аварийные деревья, обустроены танцплощадка со сценой, две игровые площадки, установлены новые лавочки, оригинальные арт-объекты, организовано освещение. В центре — большой фонтан, теперь с подсветкой. Парк превратился в место притяжения горожан», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 4 августа.

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил, что в работу над преображением городской среды включилось и бизнес-сообщество.

Согласно информации, размещенной на сайте правительства Пензенской области, по итогам VIII всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на обновление парка в Каменке из федерального бюджета было выделено 93 млн. рублей. Сэкономленные при проведении конкурсных процедур средства в размере 14,5 млн. рублей были использованы на выполнение дополнительных работ.