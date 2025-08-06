На совещании в мэрии Пензы рассмотрели вопрос об обеспечении доступа в подвалы домов во время воздушной опасности Общество

Пенза, 6 августа 2025. PenzaNews. Вопрос об обеспечении управляющими компаниями Пензы доступа в подвалы жилых домов во время объявления режима «Воздушная опасность» рассмотрен в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в минувший вторник, 5 августа.

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Как отметил первый заместитель главы администрации Пензы Андрей Шиганков, в городе произошла ситуация, когда при объявлении воздушной опасности и работе сирен не все укрытия, расположенные в подвалах, были открыты.

«Это вызвало волну недовольства и многочисленные обращения в социальных сетях», — сказал он.

Андрей Шиганков подчеркнул, что подвалы МКД могут стать важным укрытием при атаках БПЛА и других воздушных угрозах, в связи с этим ранее управляющим компаниям уже были направлены рекомендации о том, как нужно оборудовать соответствующие помещения.

«От ваших действий или бездействия зависят жизнь и здоровье граждан, поэтому вы обязаны обеспечить свободный доступ в подвалы. За невыполнение задачи предусмотрена административная ответственность», — цитирует первого замглавы администрации Пензы пресс-служба мэрии.