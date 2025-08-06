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В мэрии Пензы разъяснили, что делать, если сигнал о воздушной опасности застал в торговом центре

18:00 | 06.08.2025 | Общество

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Пенза, 6 августа 2025. PenzaNews. Информация о порядке действий в случае, если сигнал о воздушной опасности застал в торговом центре, размещена на сайте администрации Пензы в среду, 6 августа.

В мэрии Пензы разъяснили, что делать, если сигнал о воздушной опасности застал в торговом центре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сигнал «Воздушная опасность» подается для предупреждения населения о возникших угрозах опасности применения БПЛА и поражения противником объектов и территорий с воздуха. Если такое оповещение застало вас в торговом центре, магазине, предприятии общепита и сферы услуг, не рекомендуется покидать его и выходить на улицу. Пользоваться лифтом и эскалатором запрещено», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также не следует искать собственные пути к укрытию.

«Действовать в сложившейся ситуации нужно без паники. Необходимо выполнять указания персонала и охраны, которые направят к наиболее безопасному месту, и находиться там до отмены сигнала и получения сообщения «Отбой воздушной опасности», — говорится в сообщении.


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