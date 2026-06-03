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Работа бани №3 в Пензе будет приостановлена

13:14 | 03.06.2026 | Общество

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Пенза, 3 июня 2026. PenzaNews. Работа бани №3 на улице Кураева в Пензе будет приостановлена в связи с выходом из строя дымовой трубы здания котельной. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Работа бани №3 в Пензе будет приостановлена

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«В бане №3 на улице Кураева, 40, вышла из строя дымовая труба здания котельной. Ее аварийное состояние исключает прием посетителей. Обсудил ситуацию с директором комплекса Любовью Романовой и начальником городского управления муниципального имущества Юрием Блузмой», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 3 июня.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

Олег Денисов добавил, что труба будет полностью заменена, в настоящее время идет расчет стоимости.

«В планах и косметический ремонт внутренних помещений. На это время работа бани будет приостановлена. Возобновить ее функционирование рассчитываем до 1 сентября. Пока воспользоваться услугами ООО «Пензенские бани» можно по трем адресам: на улицах Циолковского, 23, Рахманинова, 50, и Конструкторской, 12А», — уточнил глава города.


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