В Кузнецке планируется создать мобильно-огневую группу Общество

Кузнецк, 3 июня 2026. PenzaNews. Мобильно-огневую группу планируется создать для защиты предприятий Кузнецка Пензенской области. Соответствующая информация размещена на сайте администрации города в среду, 3 июня.

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Отмечается, что предусмотрен график работы 2 месяца через 4 месяца, основное место работы при этом сохраняется.

В связи с формированием МОГ к жителям обратился глава Кузнецка Виктор Агафонов.

«Уважаемые кузнечане! В целях обеспечения безопасности и защиты городских предприятий принято решение о создании мобильной группы охраны. Группа формируется из числа мужчин, готовых совмещать свою основную профессиональную деятельность с выполнением задач по охране стратегически важных городских объектов. Участие не предполагает заключения контракта на военную службу. [...] Рассчитываю на вашу гражданскую ответственность и готовность внести вклад в безопасность нашего города», — говорится в обращении Виктора Агафонова, размещенном на сайте мэрии.