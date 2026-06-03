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В Кузнецке планируется создать мобильно-огневую группу

15:07 | 03.06.2026 | Общество

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Кузнецк, 3 июня 2026. PenzaNews. Мобильно-огневую группу планируется создать для защиты предприятий Кузнецка Пензенской области. Соответствующая информация размещена на сайте администрации города в среду, 3 июня.

В Кузнецке планируется создать мобильно-огневую группу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Отмечается, что предусмотрен график работы 2 месяца через 4 месяца, основное место работы при этом сохраняется.

В связи с формированием МОГ к жителям обратился глава Кузнецка Виктор Агафонов.

«Уважаемые кузнечане! В целях обеспечения безопасности и защиты городских предприятий принято решение о создании мобильной группы охраны. Группа формируется из числа мужчин, готовых совмещать свою основную профессиональную деятельность с выполнением задач по охране стратегически важных городских объектов. Участие не предполагает заключения контракта на военную службу. [...] Рассчитываю на вашу гражданскую ответственность и готовность внести вклад в безопасность нашего города», — говорится в обращении Виктора Агафонова, размещенном на сайте мэрии.


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