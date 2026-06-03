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В Пензе на проспекте Строителей начали укладывать выравнивающий слой асфальта

17:13 | 03.06.2026 | Общество

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Пенза, 3 июня 2026. PenzaNews. Рабочие начали укладывать выравнивающий слой асфальта на проспекте Строителей в Пензе — на участке от путепровода на улице 8 Марта до торгового центра «Олимп». Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

В Пензе на проспекте Строителей начали укладывать выравнивающий слой асфальта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мероприятия ведутся на стороне с направлением движения из центра в Арбеково», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 3 июня.

Олег Денисов признал, что во время ремонта автомобилисты испытывают определенные неудобства.

«Кроме того, жителям мешают шум и пыль. Стараемся минимизировать все неприятные моменты и просим отнестись с пониманием к временным трудностям», — отметил он.

Глава Пензы обратил внимание на то, что работы организованы без выходных и корректируются с учетом текущей дорожной обстановки.

«Прилагаем все усилия, чтобы одна из главных транспортных артерий города как можно скорее стала удобной в использовании», — подчеркнул Олег Денисов.


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