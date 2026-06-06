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Число рейсов из аэропорта Пензы увеличено с началом сезона отпусков при поддержке правительства региона — губернатор

11:12 | 06.06.2026 | Общество

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Пенза, 6 июня 2026. PenzaNews. Число рейсов из аэропорта Пензы имени В.Г. Белинского увеличено с началом сезона отпусков при поддержке правительства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Число рейсов из аэропорта Пензы увеличено с началом сезона отпусков при поддержке правительства региона — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Начался сезон отпусков, и аэропорт города Пензы имени Белинского перешел на новое расписание. При поддержке правительства Пензенской области увеличено число рейсов, чтобы жителям нашего региона было удобнее совершать путешествия», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую пятницу, 5 июня.

Олег Мельниченко уточнил, что с 1 июня самолеты летают в Санкт-Петербург ежедневно, с 3 июня — в Минеральные Воды три раза в неделю.

«До конца летнего сезона два раза в неделю совершаются полеты в Сочи. Кроме того, в расписании пензенского аэропорта — три ежедневных рейса в столицу: два с приземлением в аэропорту Шереметьево, один — в Домодедово», — добавил глава региона.

«Пусть это лето будет полным позитивных эмоций и ярких впечатлений!» — пожелал Олег Мельниченко жителям Пензенской области.


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