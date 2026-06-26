Олег Денисов провел утренний объезд города Общество

Пенза, 26 июня 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов оценил благоустройство улиц Красной, Карла Маркса, Кирова, Суворова, Бутузова и проспекта Строителей в ходе утреннего объезда города.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Сегодня в традиционном утреннем маршруте — улицы Красная, Карла Маркса, Кирова, Суворова, Бутузова, проспект Строителей. С удовольствием отмечаю, что ежедневные рейды по благоустройству дают заметный результат. Включились в работу и управляющие компании, и бизнес. Дворы становятся чище, газоны — аккуратнее, несанкционированной рекламы стало меньше», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в пятницу, 26 июня.

Вместе с тем Олег Денисов констатировал, что «есть и недочеты, которые требуют внимания».

«Оценил порядок на объектах строительства. Есть вопросы к чистоте прилегающих территорий и состоянию ограждений — не везде они выглядят аккуратно. Напомнил застройщикам: мойка колес должна работать постоянно, экономить на электричестве не стоит. Дворы и дороги не должны становиться продолжением стройплощадки», — отметил он.

Глава города также поручил владельцам торговых центров следить за покосом травы, чтобы она была не выше 10 см.

«Ограждения у парковок тоже требуют внимания — краска кое-где облупилась, появилась ржавчина. Надо бы подкрасить. И отдельно — входные группы небольших магазинов на первых этажах жилых домов. Большинство выглядит хорошо. Но есть и те, кому еще стоит освежить фасады и витрины», — добавил Олег Денисов.

«Мелочей не бывает, из них складывается облик города. Работаем над каждым замечанием», — подчеркнул он.