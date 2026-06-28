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В открытии всероссийского сельского Сабантуя приняли участие около 800 артистов из Пензенской области и Татарстана

09:05 | 28.06.2026 | Общество

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Пенза, 28 июня 2026. PenzaNews. Около 800 артистов приняли участие в открытии всероссийского сельского Сабантуя в селе Труев Кузнецкого района Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В открытии всероссийского сельского Сабантуя приняли участие около 800 артистов из Пензенской области и Татарстана

Фото: Pnzreg.ru

«Всероссийский сельский Сабантуй проводится в населенных пунктах, где представители татарского народа живут сплоченными общинами. Таких сел у нас множество, в Пензенской области проживают около 100 тыс. татар. Малый Труев Кузнецкого района — одно из старинных татарских сел нашего региона. Открытие XVI всероссийского сельского Сабантуя получилось красочным. В торжественном прологе приняли участие порядка 800 артистов из Пензенской области и Республики Татарстан», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую субботу, 27 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Он добавил, что глава Татарстана Рустам Минниханов дал высокую оценку празднику, особо отметив его многонациональный характер.

«Важным моментом стало вручение переходящего символа праздника. XVII всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Оренбуржье. Передал статуэтку крылатого коня Тулпар Ата первому вице-губернатору – первому заместителю председателя правительства Оренбургской области Сергею Викторовичу Балыкину. Пусть энергия пензенской земли станет искрой для продолжения праздника, ставшего общенародным достоянием страны», — отметил Олег Мельниченко.


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