В открытии всероссийского сельского Сабантуя приняли участие около 800 артистов из Пензенской области и Татарстана Общество

Пенза, 28 июня 2026. PenzaNews. Около 800 артистов приняли участие в открытии всероссийского сельского Сабантуя в селе Труев Кузнецкого района Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Всероссийский сельский Сабантуй проводится в населенных пунктах, где представители татарского народа живут сплоченными общинами. Таких сел у нас множество, в Пензенской области проживают около 100 тыс. татар. Малый Труев Кузнецкого района — одно из старинных татарских сел нашего региона. Открытие XVI всероссийского сельского Сабантуя получилось красочным. В торжественном прологе приняли участие порядка 800 артистов из Пензенской области и Республики Татарстан», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую субботу, 27 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Он добавил, что глава Татарстана Рустам Минниханов дал высокую оценку празднику, особо отметив его многонациональный характер.

«Важным моментом стало вручение переходящего символа праздника. XVII всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Оренбуржье. Передал статуэтку крылатого коня Тулпар Ата первому вице-губернатору – первому заместителю председателя правительства Оренбургской области Сергею Викторовичу Балыкину. Пусть энергия пензенской земли станет искрой для продолжения праздника, ставшего общенародным достоянием страны», — отметил Олег Мельниченко.