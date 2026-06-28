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Соревнования на ипподроме и турнир по борьбе корэш завершили всероссийский сельский Сабантуй в селе Малый Труев

11:08 | 28.06.2026 | Общество

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Пенза, 28 июня 2026. PenzaNews. Соревнования на ипподроме и турнир по борьбе корэш завершили всероссийский сельский Сабантуй, прошедший в селе Малый Труев Кузнецкого района Пензенской области в минувшую субботу, 27 июня.

Соревнования на ипподроме и турнир по борьбе корэш завершили всероссийский сельский Сабантуй в селе Малый Труев

Фото: Pnzreg.ru

«Финал всероссийского сельского Сабантуя в Пензенской области получился очень зрелищным. Праздник завершили захватывающие состязания по конному спорту и борьбе корэш. Участие в конноспортивных соревнованиях приняли мастера верховой езды из 10 регионов, а турнир по корэш собрал 130 лучших борцов из 25 субъектов РФ», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс».

Фото: Pnzreg.ru

Он сообщил, что в конных состязаниях лучшим стал наездник из Чувашии Николай Пыркин, среди борцов не было равных батыру из Татарстана Раилю Нургалиеву.

«XVI всероссийский сельский Сабантуй объединил 55 тыс. гостей», — уточнил глава региона.

Олег Мельниченко выразил уверенность в том, что праздник еще долго будет жить в сердцах тех, кто его посетил.

«А Малый Труев получил замечательную фестивальную поляну. Будем комплексно развивать ее дальше, чтобы проводить здесь новые масштабные мероприятия», — подчеркнул губернатор Пензенской области.


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