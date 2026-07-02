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С переводом центров соцобслуживания Пензы в региональное подчинение для жителей ничего не изменится — Олег Денисов

10:24 | 02.07.2026 | Общество

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Пенза, 2 июля 2026. PenzaNews. Перевод центров соцобслуживания Пензы из муниципального в региональное подчинение не скажется на жителях. Об этом заявил глава города Олег Денисов.

С переводом центров соцобслуживания Пензы в региональное подчинение для жителей ничего не изменится — Олег Денисов

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Встретился с руководителями городского комплексного центра срочной социальной помощи населению и комплексных центров социального обслуживания, которые работают во всех районах Пензы. Эти учреждения — настоящая опора для тысяч пензенцев. С 1994 года они помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, обеспечивают уход, защищают интересы граждан, работают с семьями, поддерживают тех, кто особенно нуждается в заботе. Сейчас организации переходят в региональное подчинение. Но хочу подчеркнуть главное: для жителей ничего не изменится», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую среду, 1 июля.

Олег Денисов подчеркнул, что «центры продолжат свою деятельность в прежнем режиме, все услуги и помощь останутся доступными».

«Изменения касаются только структуры управления», — добавил глава города.

Он добавил, что прошедшая встреча стала хорошим поводом сказать руководителям центров спасибо за непростой и важный труд.


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