Игорь Комаров и Олег Мельниченко посетили семинар общества «Знание» по работе с ветеранами СВО и их семьями Общество

Пенза, 2 июля 2026. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетили организованный обществом «Знание» на базе центра «Ключевский» в Пензе семинар для сотрудников соцслужб, работающих с ветеранами специальной военной операции и членами их семей.

Фото: Pfo.gov.ru

«Возвращение ветеранов специальной военной операции к мирной жизни — наша общая задача. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил поддержку участников СВО и их семей приоритетом для органов власти всех уровней. От вашего отношения к ним, их женам, детям, родителям формируется общее представление о заботе государства», — отметил Игорь Комаров.

Он добавил, что в 2026 году аналогичные семинары пройдут во всех регионах ПФО, они уже состоялись в восьми субъектах округа.

В свою очередь Олег Мельниченко обратил внимание на то, что в ближайшие годы необходимо совершенствовать систему сопровождения ветеранов, возвращающихся к мирной жизни.

«В этой работе вам отводится ключевая роль», — сказал он присутствующим.

Губернатор напомнил, что в Пензенской области предусмотрено 42 меры поддержки участников СВО и их семей, в их числе — единовременная выплата несовершеннолетним детям участников СВО.

Как пояснил руководитель управления по развитию просветительской деятельности в Приволжском федеральном округе российского общества «Знание» Дмитрий Травкин, в 2025 году был запущен цикл обучающих семинаров для специалистов, работающих с участниками СВО и их семьями.

По его словам, программа сформирована на основе опроса 25 тыс. сотрудников социальных служб и учитывает ключевые запросы: развитие межведомственного взаимодействия, совершенствование коммуникативных навыков и профилактику профессионального выгорания.

Согласно информации, размещенной на сайте полпреда президента РФ в ПФО, обучающее мероприятие в Пензе объединило 120 специалистов. Это сотрудники центров занятости, комплексных центров соцобслуживания, органов соцзащиты, муниципальных администраций, территориальных органов Соцфонда России, филиала фонда «Защитники Отечества» и военных комиссариатов.

Программой предусмотрены лекции и мастер-классы, посвященные вопросам реабилитации, психологической поддержки, правового сопровождения и трудовой интеграции.

Также организованы площадки для обмена региональным опытом и выработки практических рекомендаций.