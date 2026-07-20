Олег Денисов поручил активизировать работу по очистке улиц Пензы от брошенных машин Общество

Пенза, 20 июля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поручил активизировать работу по очистке улиц города от брошенных машин.

Фото: Penza-gorod.ru

«Нужно системно работать с автовладельцами, чтобы они ответственно относились к своим машинам. Самостоятельно вывезти ее на утилизацию или в гараж гораздо дешевле, чем потом оплачивать стоянку, эвакуацию и судебные издержки», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 20 июля.

Согласно информации, размещенной на сайте администрации Пензы, с начала 2026 года от администраций районов города в управление муниципального имущества поступило 26 пакетов документов для организации эвакуации бесхозяйных машин. В 13 случаях владельцы транспорта добровольно устранили нарушения.

В рамках муниципального контракта на спецстоянку эвакуировано два автомобиля, один возвращен собственнику.

За перемещение легкового автомобиля на спецстоянку собственник обязан возместить 3 тыс. 500 рублей, большегруза — 15 тыс. рублей. За хранение транспортного средства начисляется 100 рублей в сутки.

За парковку автомобиля на газоне предусмотрена административная ответственность.