18:09:30 Понедельник, 20 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Денисов поручил активизировать работу по очистке улиц Пензы от брошенных машин

15:01 | 20.07.2026 | Общество

Печать

Пенза, 20 июля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поручил активизировать работу по очистке улиц города от брошенных машин.

Олег Денисов поручил активизировать работу по очистке улиц Пензы от брошенных машин

Фото: Penza-gorod.ru

«Нужно системно работать с автовладельцами, чтобы они ответственно относились к своим машинам. Самостоятельно вывезти ее на утилизацию или в гараж гораздо дешевле, чем потом оплачивать стоянку, эвакуацию и судебные издержки», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 20 июля.

Согласно информации, размещенной на сайте администрации Пензы, с начала 2026 года от администраций районов города в управление муниципального имущества поступило 26 пакетов документов для организации эвакуации бесхозяйных машин. В 13 случаях владельцы транспорта добровольно устранили нарушения.

В рамках муниципального контракта на спецстоянку эвакуировано два автомобиля, один возвращен собственнику.

За перемещение легкового автомобиля на спецстоянку собственник обязан возместить 3 тыс. 500 рублей, большегруза — 15 тыс. рублей. За хранение транспортного средства начисляется 100 рублей в сутки.

За парковку автомобиля на газоне предусмотрена административная ответственность.


Читайте также
В Земетчинском районе водитель грузовика сбил пешехода Жительница Белинского района лишилась 400 тыс. рублей после звонка с предложением проверить приборы учета воды
На площадке для подготовки к сдаче норм ГТО на Олимпийской аллее в Пензе начат монтаж оборудования Олег Денисов поручил к следующей неделе нанести дорожную разметку на улице 8 Марта в Пензе
Вопрос об избрании председателя гордумы Пензы рассмотрят на сессии 17 июля В Минобразования прокомментировали обрушение несущих конструкций пристроя к зданию нижнеломовского многопрофильного техникума
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама