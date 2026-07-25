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Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

09:00 | 25.07.2026 | Общество

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Пенза, 25 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области

«Уважаемые жители Пензенской области! 25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия. Они выполняют особую роль в обеспечении правопорядка, укреплении безопасности жителей региона, защите их прав и свобод. В ходе проведения специальной военной операции работники Следственного комитета, МВД и ФСБ РФ решают важнейшие задачи, поставленные руководством страны. Такая работа требует особой стойкости, беспредельной самоотдачи, объективности и взвешенного подхода к фактам», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что на территории Пензенской области в органах следствия трудятся настоящие профессионалы своего дела.

«Они берут на себя ответственность за то, чтобы справедливость восторжествовала, а истина была установлена. Раскрывая общественно опасные преступления, следователи, оперативные работники, эксперты-криминалисты проявляют принципиальность и объективность, мужество и стойкость», — констатировал Олег Мельниченко.

Губернатор пожелал ветеранам органов следствия крепкого здоровья, бодрости духа и поддержки близких, а действующим сотрудникам — дальнейших успехов в нелегкой службе во благо Отечества.


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