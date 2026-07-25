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Сергей Васянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

09:03 | 25.07.2026 | Общество

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Пенза, 25 июля 2026. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Сергей Васянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником.

Сергей Васянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Фото: Pgduma.ru

«Вы вносите большой вклад в развитие экономики региона, пополнение бюджета, создаете комфортные условия для горожан, предоставляя им широкий выбор товаров и услуг. Ваш труд нельзя назвать легким, ведь именно от вас во многом зависит настроение пензенцев. Обладая высоким уровнем профессионализма, вы умеете найти подход к каждому клиенту», — отметил спикер гордумы.

Он выразил уверенность в том, что работники торговли и впредь будут успешно справляться со всеми стоящими перед отраслью задачами, способствуя ее дальнейшему развитию и процветанию.

«От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых идей и сил для их реализации, успехов во всех делах, оптимизма, высоких прибылей, надежных поставщиков и благодарных покупателей! Пусть работа всегда будет в радость! С праздником!» — цитирует поздравление Сергея Васянина пресс-служба гордумы.


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