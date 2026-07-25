Олег Мельниченко принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню сотрудника органов следствия РФ Общество

Пенза, 25 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.

Фото: Pnzreg.ru

«Профессиональный праздник, отмечаемый в год 15-летия Следственного комитета РФ, — это хороший повод по достоинству оценить масштаб проведенной работы. Вот уже полтора десятка лет пензенское управление СК РФ продолжает жесткую линию по борьбе с коррупцией — только за полгода раскрыто 68 преступлений соответствующей направленности. За тот же период сотрудники расследовали 357 тяжких и особо тяжких преступлений. Пресечена деятельность ОПГ, совершившей более 100 эпизодов мошенничества в отношении жителей региона», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» по итогам мероприятия в минувшую пятницу, 24 июля.

Он отметил, что особое значение имеет расследование преступлений, затрагивающих права граждан.

«За прошедшие полгода возбуждено 15 уголовных дел по фактам налоговых преступлений и 11 дел, связанных с невыплатой заработной платы. Благодаря принятым мерам заработанные деньги получили более 300 человек. Общая сумма погашенной задолженности составила около 59 млн. рублей», — уточнил губернатор.

«Отдельно поблагодарил сотрудников регионального управления за поддержку военнослужащих, работу по защите прав участников СВО и их близких, а также выразил искреннюю признательность ветеранам следственных органов за профессиональные традиции принципиальности и верности долгу, ставшие фундаментом службы», — добавил Олег Мельниченко.