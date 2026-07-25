Дополнительная пара пригородных поездов «Сурская стрела» будет назначена по выходным дням с 1 августа Общество

Пенза, 25 июля 2026. PenzaNews. Дополнительная пара скорых пригородных поездов «Сурская стрела», следующих по маршруту «Пенза-I — Саранск — Пенза-I», будет назначена по выходным дням с 1 августа с учетом высокой востребованности данного направления. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

«Курсировать скорый пригородный поезд будет современным составом электропоезда ЭП2Д, который отвечает всем требованиям комфорта и безопасности пассажиров», — сказано в тексте.

В нем особо обращается внимание на то, что для удобства пассажиров обеспечена возможность 11-минутной пересадки с пригородного поезда №7256, который отправляется из Пензы в 14.24 и прибывает в Саранск в 16.59, на пригородный поезд №7094/7096, который уходит из столицы Мордовии в 17.10 и в 22.23 прибывает в Нижний Новгород.

«Таким образом, жители Пензенской области и Республики Мордовия получают прямой скоростной коридор в столицу Приволжья. Это открывает новые возможности для туризма и позволяет посетить главные достопримечательности Нижнего Новгорода: исторический кремль, знаменитую канатную дорогу через Волгу или совершить вечернюю прогулку по обновленным набережным», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что график движения пригородных поездов по выходным дням следующий: №7257 — отправление из Саранска в 11.15, прибытие в Пензу в 13.42; №7256 — отправление из Пензы в 14.24, прибытие в Саранск в 16.59.

«В пути следования предусмотрены остановки: Пенза-IV, Ухтинка, Бессоновка, Лунино, Танеевка, Булычево», — добавляется в тексте.

В нем указано, что стоимость проезда по полному маршруту от Пензы до Саранска составит 579,3 рубля, действуют все федеральные льготы, а также скидки для школьников и студентов.