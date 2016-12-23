17:40:45 Суббота, 24 декабря
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Директор пензенской «Империи» написал заявление об увольнении

19:00 | 23.12.2016 | Спорт

Печать

Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Директор регбийного клуба «Империя» Сергей Кащеев написал заявление об увольнении, которое находится на рассмотрении руководства комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе клуба в пятницу, 23 декабря.

Директор пензенской «Империи» написал заявление об увольнении

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Комментируя сложившуюся ситуацию, Сергей Кащеев отметил, что «никогда не скрывал своего мнения», «высказывал и отстаивал свои взгляды на всех уровнях», однако «это нравится не всем».

«Ни для кого не секрет, за кого голосовала федерация регби Пензенской области на выборах президента ФРР. В итоге мне было заявлено, что я утратил доверие. В сложившейся ситуации другого выхода, как написать заявление об увольнении, у меня нет», — сказал он.

Директор «Империи» затруднился ответить, как его уход из клуба скажется на дальнейшем развитии детско-юношеской школы регби в Пензе, а также на команде мастеров.

«Пока никаких прогнозов по этому поводу делать не могу. Скажу только, что на всем протяжении истории нашего клуба мы делали все возможное и невозможное для того, чтобы команда жила, чтобы наша пензенская регбийная школа развивалась и становилась одной из сильнейших в России. Команда мастеров, существуя на самый маленький бюджет в лиге, всегда входила в элитный дивизион российского регби. Это касается и регби-15, и регби-7. Мы старались выступать везде, начиная от Кубка и чемпионата России и заканчивая Кубком европейских чемпионов по регби-7», — пояснил Сергей Кащеев.

Он выразил надежду на то, что время все расставит по своим местам.

«Хочется только надеяться на то, что новые люди, которые придут к руководству клубом, не выберут самый легкий путь, «свалившись» уровнем ниже, чтобы без особого труда зарабатывать медали и кубки совершенно другой пробы, а будут стараться сохранить команду на высшем уровне российского регби. Это все, что я могу сказать на данный момент», — резюмировал Сергей Кащеев.
Актуальное
Читайте также
Пензенский губернатор мечтал стать механизатором, учителем и военным Житель Никольского района лишился 200 тыс. рублей, поверив в вознаграждение от Сбербанка
Иван Белозерцев рассказал, чего бы он попросил у Золотой рыбки Пензенский «Дизель» объявил акцию «Принеси на матч мягкую игрушку!»
Житель Пензы подозревается в краже соседских колес из кладовки на этаже В Пензе выявлено еще два базара с елками неизвестного происхождения
Все новости
В России и за рубежом

2007–2016 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама