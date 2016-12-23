Директор пензенской «Империи» написал заявление об увольнении Спорт

Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Директор регбийного клуба «Империя» Сергей Кащеев написал заявление об увольнении, которое находится на рассмотрении руководства комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе клуба в пятницу, 23 декабря.

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Комментируя сложившуюся ситуацию, Сергей Кащеев отметил, что «никогда не скрывал своего мнения», «высказывал и отстаивал свои взгляды на всех уровнях», однако «это нравится не всем».

«Ни для кого не секрет, за кого голосовала федерация регби Пензенской области на выборах президента ФРР. В итоге мне было заявлено, что я утратил доверие. В сложившейся ситуации другого выхода, как написать заявление об увольнении, у меня нет», — сказал он.

Директор «Империи» затруднился ответить, как его уход из клуба скажется на дальнейшем развитии детско-юношеской школы регби в Пензе, а также на команде мастеров.

«Пока никаких прогнозов по этому поводу делать не могу. Скажу только, что на всем протяжении истории нашего клуба мы делали все возможное и невозможное для того, чтобы команда жила, чтобы наша пензенская регбийная школа развивалась и становилась одной из сильнейших в России. Команда мастеров, существуя на самый маленький бюджет в лиге, всегда входила в элитный дивизион российского регби. Это касается и регби-15, и регби-7. Мы старались выступать везде, начиная от Кубка и чемпионата России и заканчивая Кубком европейских чемпионов по регби-7», — пояснил Сергей Кащеев.

Он выразил надежду на то, что время все расставит по своим местам.

«Хочется только надеяться на то, что новые люди, которые придут к руководству клубом, не выберут самый легкий путь, «свалившись» уровнем ниже, чтобы без особого труда зарабатывать медали и кубки совершенно другой пробы, а будут стараться сохранить команду на высшем уровне российского регби. Это все, что я могу сказать на данный момент», — резюмировал Сергей Кащеев.