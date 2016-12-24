В Пензе гимнаст Денис Аблязин признан спортсменом года Спорт

Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Пензенский гимнаст, пятикратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин удостоен звания «Спортсмен года».

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С этим событием его поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе праздничного мероприятия, состоявшегося во дворце спорта «Буртасы» в субботу, 24 декабря.

Наставник Дениса Аблязина Сергей Старкин, который также тренирует Алию Мустафину, признан тренером года.

В номинации «Олимпийская надежда» приз вручен победителю первенства Европы по прыжкам в воду Руслану Терновому. Также в ней отмечен член основного состава сборной России по шорт-треку Денис Айрапетян, который не смог присутствовать на церемонии награждения.

В номинации «Открытие года» награждена призер первенств мира и Европы по велоспорту-BMX Наталья Афремова.

Как лучшая команда отмечен «Страйк» за победу в чемпионате мира по фитнес-аэробике.

В номинации «Спортивная школа года» лучшей признана областная СДЮСШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой.

Знак «Заслуженный работник физической культуры и спорта Пензенской области» вручен тренеру-преподавателю детско-юношеской спортивной школы рабочего поселка Беково Алексею Куликову.

В номинации «Федерация года» отмечено сразу 10 объединений — по плаванию, танцам, триатлону, каратэ, боксу, теннису, авиамодельному, автомобильному спорту, восточному боевому единоборству и фитнес-аэробике.

Также спортсмены и тренеры были награждены благодарностями, почетными грамотами и денежными сертификатами.

«Мы на 2017 год должны ставить перед собой тоже задачи очень серьезные. Мы должны возродить былую славу в прыжках с трамплина, […] по плаванию. […] Нам необходимо подтянуться по другим видам спорта — по боксу, по борьбе, по легкой атлетике, по игровым видам спорта. Все для этого у нас есть», — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обращаясь к пензенским спортсменам и их тренерам в ходе церемонии награждения.