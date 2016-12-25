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В Пензе мэр и глава спорткомитета проверили хоккейные площадки

14:34 | 25.12.2016 | Спорт

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Пенза, 25 декабря 2016. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев и начальник комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова проверили состояние некоторых хоккейных площадок в воскресенье, 25 декабря.

В Пензе мэр и глава спорткомитета проверили хоккейные площадки

Фото: Penza-gorod.ru

Как пояснила Наталья Озерова, на площадке, расположенной у дома №25 на улице Вяземской, в этом году было решено заменить борта.

«Ремонт проводим совместными усилиями. Депутат Пензенской городской думы Юрий Крячко выделил денежные средства на приобретение материала. Работы выполняет департамент ЖКХ города Пензы. Летом следующего года покрасим борта», — сказала глава горспорткомитета.

Следующим пунктом визита стала хоккейная площадка на улице Ладожской, которая находится на территории многопрофильной гимназии №13 и содержится на собственные средства учреждения.

По словам директора гимназии №13 Елены Тымченко, в настоящее время здесь организован прокат коньков, в 11.00 включают музыку для создания настроения у жителей.

«Сюда приходят целыми семьями. Функционируют уличные тренажеры», — проинформировала она.

Также Виктор Кувайцев и Наталья Озерова осмотрели спортплощадку в микрорайоне Заря, вблизи которой смонтировано уличное освещение, а также обустроен пункт проката коньков.

Взрослые и дети приходят сюда покататься на коньках и поиграть в хоккей.

«Радует, что у пензенцев есть желание с пользой для здоровья проводить свое свободное время, особенно если это можно делать, не выезжая из своего микрорайона. Поэтому нужно стараться как можно больше создавать такие социокультурные центры», — отметил Виктор Кувайцев, комментируя увиденное.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, мэр поручил с наступлением морозов еще раз пролить все хоккейные площадки, чтобы лед был в надлежащем состоянии, а также обустроить горку рядом с площадкой в Заре.
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