13:20:55 Понедельник, 26 декабря
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ТРАУРА Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи

Пензенцев планируется отвлечь от телевизора в праздники с помощью хоккея

09:50 | 26.12.2016 | Спорт

Печать

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил организовать соревнования и мастер-классы по хоккею в новогодние праздники.

Пензенцев планируется отвлечь от телевизора в праздники с помощью хоккея

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нужно занять людей, чтобы они не сидели все праздники перед телевизором. Хоккейные соревнования могут стать мероприятием, которое заинтересует и детей, и взрослых», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев распорядился пригласить на мастер-классы ветеранов спорта.

«В Пензенской области немало ветеранов хоккея, которые могут дать мастер-классы для хоккеистов-любителей. Организуйте спортсменов, составьте график их выездов на спортивные площадки районов и доведите эту информацию до населения», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
Актуальное
Читайте также
Безработная из Самарской области подозревается в совершении кражи в Кузнецке В Кузнецке суд признал законным отказ инвалиду в предоставлении жилья на нижних этажах
Психически больной инвалид, предположительно, стал виновником пожара с 4 погибшими Владельцам киосков на «красной линии» в Пензе надо предлагать альтернативу — губернатор
Шестеро пензенских школьников не справились с итоговым сочинением и изложением Установлены личности всех погибших при пожаре в Шемышейском районе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2016 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама