Пензенцев планируется отвлечь от телевизора в праздники с помощью хоккея Спорт

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил организовать соревнования и мастер-классы по хоккею в новогодние праздники.

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«Нужно занять людей, чтобы они не сидели все праздники перед телевизором. Хоккейные соревнования могут стать мероприятием, которое заинтересует и детей, и взрослых», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев распорядился пригласить на мастер-классы ветеранов спорта.

«В Пензенской области немало ветеранов хоккея, которые могут дать мастер-классы для хоккеистов-любителей. Организуйте спортсменов, составьте график их выездов на спортивные площадки районов и доведите эту информацию до населения», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.