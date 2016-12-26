На содержание ледового дворца в Нижнем Ломове потребуется около 35 млн. рублей в год Спорт

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Примерно 35 млн. рублей в год потребуется выделять из бюджета Пензенской области на содержание нового ледового дворца в Нижнем Ломове. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве в понедельник, 26 декабря.

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«Большие затраты идут на содержание спортивных объектов в Пензенской области. Вот будем вводить дворец левого спорта в Нижнеломовском районе. Глава района вместе с министром финансов подошли и сказали: «Иван Александрович, после введения плюс 32–35 млн. рублей из бюджета каждый год», — сказал он, отвечая на просьбу разобраться в обоснованности повышения с 2017 года стоимости аренды льда в Пензе для игроков Ночной хоккейной лиги.

«Безусловно, мы понимаем, что он не окупается. Мы пониманием что наш дворец «Дизель-Арена» не окупается», — добавил Иван Белозерцев.

Он отметил, что также повышаются тарифы на коммунальные услуги, поэтому увеличение арендной платы является логичным.

Вместе с тем губернатор поручил главе Минспорта Пензенской области Григорию Кабельскому еще раз проанализировать ситуацию с целью исключения факта необоснованного увеличения стоимости аренды льда.