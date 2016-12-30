Доход от платных услуг пензенских спортучреждений превысил 158 млн. рублей Спорт

Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Объем средств, полученных подведомственными министерству физкультуры и спорта Пензенской области учреждениями от приносящей доход деятельности, составил в 2016 году более 158 млн. рублей.

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Как отмечается на сайте ведомства, это на 8 млн. рублей больше, чем в 2015 году.

На финансирование физкультуры и спорта в Пензенской области из федерального бюджета было привлечено свыше 23 млн. рублей.

Из них 2 млн. рублей направлено на внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 15 млн. рублей — на реконструкцию тренировочной площадки на базе комплекса «Зенит», 6 млн. рублей — на поддержку организаций, осуществляющих подготовку резерва для сборных страны.