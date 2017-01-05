В Пензе 6 января простятся с тренером Александром Никулиным Спорт

Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Прощание со старшим тренером-преподавателем отделения прыжков в воду пензенской областной СДЮСШОР водных видов спорта Александром Никулиным, скоропостижно скончавшимся накануне на 67-м году жизни, пройдет в Митрофановской церкви на улице Водопьянова в предстоящую пятницу, 6 января.

Фото: Dvs-sura.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации дворца водного спорта «Сура», траурная церемония начнется в 10.30.

Коллектив учреждения выразил соболезнования родным и близким покойного.

«Александр Викторович начал свою трудовую деятельность в качестве тренера по прыжкам в воду с 1971 года в спортивной школе ДСО «Труд», работал старшим тренером-преподавателем по прыжкам в воду ПОСДЮСШОР водных видов спорта. Был активным и заинтересованным специалистом своего дела, имел огромный опыт работы по подготовке прыгунов в воду, разрабатывал и совершенствовал новые методики обучения, системы тренировок для своих воспитанников», — говорится в тексте соболезнования.

В нем добавляется, что тренер пользовался заслуженным доверием и уважением коллег, оказывал помощь молодым специалистам.

«Никулин Александр Викторович уделял большое внимание вопросам пропаганды олимпийского движения, физической культуры и спорта в Пензенской области, подготовил за время работы целую плеяду спортсменов, которые защищали честь региона и России на соревнованиях всероссийского, международного уровня и Олимпийских играх», — отмечается в тексте.