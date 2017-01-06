Глава города и мэр Пензы встали на лыжи Спорт

Пенза, 6 января 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев приняли участие в массовом забеге на лыжах, который состоялся на Олимпийской аллее Пензы в рамках праздника «Зимние забавы» утром в пятницу, 6 января.

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В рамках мероприятия также прошло вручение знаков всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Обращаясь к собравшимся, Валерий Савельев поздравил всех с праздниками и пожелал участникам забега здоровья и победы.

В свою очередь Виктор Кувайцев пожелал горожанам здоровья и радости.

«Не только в этот день, а чтобы повседневно радость была с вами», — сказал он.

Также в рамках мероприятия состоялось выступление творческих коллективов Пензы.

Кроме того, все желающие могли поесть горячую кашу и выпить чай.

После массового забега на лыжах стартовали традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты».