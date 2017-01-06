02:02:23 Суббота, 7 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Глава города и мэр Пензы встали на лыжи

13:39 | 06.01.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 6 января 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев приняли участие в массовом забеге на лыжах, который состоялся на Олимпийской аллее Пензы в рамках праздника «Зимние забавы» утром в пятницу, 6 января.

Глава города и мэр Пензы встали на лыжи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В рамках мероприятия также прошло вручение знаков всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Обращаясь к собравшимся, Валерий Савельев поздравил всех с праздниками и пожелал участникам забега здоровья и победы.

В свою очередь Виктор Кувайцев пожелал горожанам здоровья и радости.

«Не только в этот день, а чтобы повседневно радость была с вами», — сказал он.

Также в рамках мероприятия состоялось выступление творческих коллективов Пензы.

Кроме того, все желающие могли поесть горячую кашу и выпить чай.

После массового забега на лыжах стартовали традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты».
Актуальное
Читайте также
В Пензе на конференцию учащихся «Эврика» допущено более 50 работ В «Спутнике» пройдут соревнования по хоккею среди дворовых команд
Стены школы №14 в Пензе намечено достроить в феврале Жительница Воронежской области подозревается в краже кошелька на остановке в Пензе
Иван Белозерцев предложил расширить дороги у Свердловского моста в Пензе В Кузнецке мужчина попал в больницу с ножевым ранением после ссоры на улице
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама