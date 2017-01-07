В Пензе подвели итоги соревнований «Мини-футбол в школу» Спорт Пенза, 7 января 2017. PenzaNews. Итоги областного этапа соревнований в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» сезона 2016–2017 годов. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В финальных турнирах приняли участие более 450 юных спортсменов 1999–2006 годов рождения. Так, среди юношей в разных возрастных группах победу одержали команды школ №226 Заречного, №2 Каменки, №2 Средней Елюзани и гимназии №13 Пензы. Среди девушек лучшими стали команды школ №2 Кузнецка, №1 рабочего поселка Беково, №4 Нижнего Ломова, №3 рабочего поселка Земетчино. Победители соревнований будут представлять регион на финале в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

Выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость