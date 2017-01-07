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В Пензе подвели итоги соревнований «Мини-футбол в школу»

15:17 | 07.01.2017 | Спорт

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Пенза, 7 января 2017. PenzaNews. Итоги областного этапа соревнований в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» сезона 2016–2017 годов.

В Пензе подвели итоги соревнований «Мини-футбол в школу»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В финальных турнирах приняли участие более 450 юных спортсменов 1999–2006 годов рождения.

Так, среди юношей в разных возрастных группах победу одержали команды школ №226 Заречного, №2 Каменки, №2 Средней Елюзани и гимназии №13 Пензы.

Среди девушек лучшими стали команды школ №2 Кузнецка, №1 рабочего поселка Беково, №4 Нижнего Ломова, №3 рабочего поселка Земетчино.

Победители соревнований будут представлять регион на финале в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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