В Пензе подвели итоги рождественского турнира по регби
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Пенза, 8 января 2017. PenzaNews. Итоги одиннадцатого рождественского турнира по регби среди юношей, проходившего на базе дворца спорта «Рубин», подвели в Пензе.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В соревнованиях принимали участие спортсмены четырех возрастных групп, представлявшие Пензу, Казань, Зеленоград, а также село Грабово.
Так, среди юношей 1999–2001 годов рождения победила команда «Динамо» из Казани, второй стала команда «ЦСП Пензенской области-1», а третей — «ЦСП Пензенской области-3».
Среди юношей 2002–2003 годов рождения первым стал «Зеленоград», вторыми — «Драконы» из Пензы, третьим — «Спартак».
«Арбековские тигры» победили среди юношей 2004–2005 годов рождения, второе место заняли «Драконы», а третье — воспитанники ДЮСШ №8 Пензы.
Среди спортсменов 2006–2007 годов рождения не было равных команде «Маори», вторыми стали «Драконы», а третьим — «Спартак». Все спортсмены представляли Пензу, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.