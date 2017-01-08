В Пензе подвели итоги рождественского турнира по регби Спорт Пенза, 8 января 2017. PenzaNews. Итоги одиннадцатого рождественского турнира по регби среди юношей, проходившего на базе дворца спорта «Рубин», подвели в Пензе. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В соревнованиях принимали участие спортсмены четырех возрастных групп, представлявшие Пензу, Казань, Зеленоград, а также село Грабово. Так, среди юношей 1999–2001 годов рождения победила команда «Динамо» из Казани, второй стала команда «ЦСП Пензенской области-1», а третей — «ЦСП Пензенской области-3». Среди юношей 2002–2003 годов рождения первым стал «Зеленоград», вторыми — «Драконы» из Пензы, третьим — «Спартак». «Арбековские тигры» победили среди юношей 2004–2005 годов рождения, второе место заняли «Драконы», а третье — воспитанники ДЮСШ №8 Пензы. Среди спортсменов 2006–2007 годов рождения не было равных команде «Маори», вторыми стали «Драконы», а третьим — «Спартак». Все спортсмены представляли Пензу, сообщает пресс-служба мэрии Пензы. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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