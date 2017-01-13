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В Пензе приостановлена работа СДЮСШОР водных видов спорта

11:16 | 13.01.2017 | Спорт

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Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Деятельность пензенской областной детско-юношеской школы олимпийского резерва водных видов спорта, базирующейся во дворце водного спорта «Сура», приостановлена из-за ненадлежащей организации работы медкабинета.

В Пензе приостановлена работа СДЮСШОР водных видов спорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На осуществление медицинской деятельности отсутствует заключение о соответствии санитарным правилам помещений, оборудования. Потолок в медицинском кабинете побелен, поверхность стульев выполнена из ворсовых тканей, что не позволяет проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами. Пол покрыт линолеумом, шов между частями не пропаян. Отсутствует резервный источник горячего водоснабжения. Светильники медицинского кабинета не имеют закрытых рассеивателей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что в действиях юридического лица установлен состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Постановлением судьи Ленинского района Пензы от 12 декабря СДЮСШОР подвергнуто административному наказанию в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток», — добавили в пресс-службе.
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