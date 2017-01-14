17:37:25 Суббота, 14 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенский «Дизель» в Альметьевске уступил «Нефтянику»

09:15 | 14.01.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 14 января 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» уступил клубу «Нефтяник» из Альметьевска в выездном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги, состоявшемся в минувшую пятницу, 13 января.

Пензенский «Дизель» в Альметьевске уступил «Нефтянику». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первый период команды играли на равных, создавая опасные моменты у ворот соперника, однако ни один из них не завершился голом.

В середине второго игрового отрезка Алексей Ермолаев из «Нефтяника» открыл счет.

На первой минуте финальной двадцатиминутки ответную шайбу забросил Александр Тарасов из «Дизеля».

В основное время выявить победителя не удалось. В овертайме команды сыграли всего 40 секунд — Олег Мисюль из альметьевской команды поставил точку в матче.

Финальный свисток арбитра зафиксировал поражение «Дизеля» со счетом 1:2.

Таким образом, после 40 игр пензенская команда набрала 59 очков и поднялась на 14 строчку турнирной таблицы.

Следующую встречу «Дизель» проведет в Казани в предстоящее воскресенье, 15 января. Соперником станет «Барс».
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области пройдет образовательный форум школьников «Время действовать!» Ледовое поле в ФОКе в Нижнем Ломове намечено залить до 17 января
В Пензенской области в пяти образцах незамерзайки обнаружен метанол При храме в Каменке начнет работу центр поддержки семьи «Обернитесь!»
В Малой Сердобе молодой мужчина попал в больницу после драки Устроивший смертельное ДТП в Архангельском мужчина не смог обжаловать приговор
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама