Пензенский «Дизель» в Альметьевске уступил «Нефтянику» Спорт

Пенза, 14 января 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» уступил клубу «Нефтяник» из Альметьевска в выездном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги, состоявшемся в минувшую пятницу, 13 января.

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Первый период команды играли на равных, создавая опасные моменты у ворот соперника, однако ни один из них не завершился голом.

В середине второго игрового отрезка Алексей Ермолаев из «Нефтяника» открыл счет.

На первой минуте финальной двадцатиминутки ответную шайбу забросил Александр Тарасов из «Дизеля».

В основное время выявить победителя не удалось. В овертайме команды сыграли всего 40 секунд — Олег Мисюль из альметьевской команды поставил точку в матче.

Финальный свисток арбитра зафиксировал поражение «Дизеля» со счетом 1:2.

Таким образом, после 40 игр пензенская команда набрала 59 очков и поднялась на 14 строчку турнирной таблицы.

Следующую встречу «Дизель» проведет в Казани в предстоящее воскресенье, 15 января. Соперником станет «Барс».