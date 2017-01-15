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Пензенская область примет финал первенства России по мотокроссу 2017 года

14:45 | 15.01.2017 | Спорт

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Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Два этапа финала первенства России по мотокроссу пройдут на территории Пензенской области в соответствии с предварительным календарем соревнований на 2017 год.

Пензенская область примет финал первенства России по мотокроссу 2017 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первый финальный этап состоится на трассе «Сахзавод» в Бековском районе с 18 по 20 августа, а второй — через неделю — с 25 по 27 августа на трассе «Сурские зори» в Пензенском районе.

Чтобы пройти в финал, гонщикам пензенского клуба «Сура» необходимо выступить в чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа. В этом году они будут проводиться в два этапа. Первый состоится в Перми с 23 по 25 июня, второй — в Сызрани с 11 по 13 августа.

Финал чемпионата России по мотокроссу состоится в Каменск-Уральском с 1 по 3 сентября и в Камышлове с 8 по 10 сентября, сообщается на сайте клуба «Сура».
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