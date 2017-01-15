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Пензенская федерация спорта лиц с ПОДА прошла госаккредитацию

17:36 | 15.01.2017 | Спорт

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Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Пензенская региональная общественная организация «Федерация лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» прошла государственную аккредитацию. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил руководитель федерации, председатель правления общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье» Владимир Новиков.

Пензенская федерация спорта лиц с ПОДА прошла госаккредитацию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«То есть мы сейчас официальный представитель Паралимпийского комитета в Пензе», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что это открывает новые возможности для развития спорта инвалидов в регионе: если в прежние годы соревнования проводил облспорткомитет, то по новым правилам это могут делать лишь имеющие госаккредитацию федерации, в связи с чем в 2016 году официальных состязаний среди инвалидов в Пензенской области не было.

«В этом году у нас два всероссийских соревнования: чемпионат России по настольному теннису в «Буртасах» с 19 по 21 марта и детский турнир по шахматам и шашкам «Аленький цветочек» с 23 по 30 марта», — уточнил Владимир Новиков.

Он выразил надежду на то, что наличие госаккредитации также позволит восстановить несправедливость в отношении спортсменов-инвалидов, которые ранее, несмотря на призовые места на статусных турнирах, не имели права на поощрительные выплаты.

Говоря о том, какие виды спорта пензенская федерация лиц с поражением опорно-двигательного аппарата планирует развивать в первую очередь, Владимир Новиков напомнил, что на базе дворца водного спорта «Сура» уже действует адаптивное отделение плавания.

«На общественных началах [также намечено развивать] шахматы, шашки, настольный теннис. Федерация стрелковых видов спорта планирует сделать отделение. В Кузнецке футбол начал развиваться, а в Сердобске — пауэрлифтинг. Эти направления тоже теперь будем раскручивать», — отметил Владимир Новиков.

По его словам, первыми соревнованиями, организованными федерацией в 2017 году, станет чемпионат области по плаванию среди лиц с ПОДА, который состоится во дворце водного спорта «Сура» в Пензе 26 января.
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