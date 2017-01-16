Пензенский «Дизель» на выезде уступил «Барсу» из Казани Спорт

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» уступил клубу «Барс» из Казани в выездном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги, состоявшемся в минувшее воскресенье, 15 января.

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В ходе игры хоккеистам пензенской команды не удалось забить ни одной шайбы. «Барс» в свою очередь трижды поразил ворота «Дизеля».

В составе команды из Казани отличились Антон Савельев и Александр Протапович, оформивший дубль.

Комментируя результат встречи на послематчевой пресс-конференции, главный тренер «Дизеля» Сергей Лопушанский отметил, что к хоккеистам у него претензий нет.

«Проиграли 3:0. Действительно, это уже становится не смешно: мы играли четвертую игру, «Барс» — первую. К своим ребятам у меня нет претензий, потому что у них «нет ног», нет эмоций», — цитирует наставника пензенской команды пресс-служба «Барса».

Таким образом, после 41 игры «Дизель» набрал 59 очков и расположился на 14 строчке турнирной таблицы.

Следующую встречу пензенская команда проведет на домашнем льду 30 января. Соперником станет «Челмет» из Челябинска.