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Пензенский «Дизелист» дважды обыграл «Северских волков» на домашнем льду

09:14 | 16.01.2017 | Спорт

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Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» дважды обыграл команду «Северские волки» из станицы Северская в домашних матчах чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

Пензенский «Дизелист» дважды обыграл «Северских волков» на домашнем льду

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, в минувшее воскресенье, 15 января, встреча команд завершилась со счетом 3:2. В составе «Дизелиста» шайбы забросили Василий Москалев, Александр Дудин и Максим Забулика. За «Северских волков» отличились Михаил Горшков и Данил Маркус.

В субботу, 14 января, финальный свисток арбитра зафиксировал победу пензенской команды со счетом 2:0. Голы забили Виталий Люлько и Антон Шкураев.

После 32 игр «Дизелист» набрал 78 очков и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице.

Следующим соперником пензенской команды станут «Крылья Кубани». Встречи пройдут в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель Арена» 18 и 19 января.
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