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В городе «Спутнике» открыт ФОК с бассейном

12:49 | 17.01.2017 | Спорт

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» с двумя бассейнами, один из которых — учебный, торжественно открыт в городе «Спутник» под Пензой во вторник, 17 января.

В городе «Спутнике» открыт ФОК с бассейном

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В официальном мероприятии приняли участие председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Иван Белозерцев и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Во время экскурсии по ФОКу они оценили малый бассейн размером 12,5 на 6 метров, осмотрели тренажерный зал, после чего переместились в основной бассейн размером 50 на 25 метров с трибуной на 600 зрительских мест, где состоялась церемония открытия.

После приветственной речи Виктор Зубков передал символический ключ от ФОКа воспитанникам областной специализированной СДЮСШОР олимпийского резерва водных видов спорта.

В свою очередь Михаил Бабич отметил, что ввод данного объекта в эксплуатацию является спортивным праздником. Полпред выразил надежду на то, что это будет способствовать дальнейшей пропаганде здорового образа жизни.

По словам Владимира Сальникова, он как глава Всероссийской федерации плавания очень рад тому факту, что все большее число граждан имеют возможность заниматься спортом.

«Разрешите мне выразить уверенность, что на следующий год мы проведем праздничную эстафету в ознаменование года со дня открытия и все участники, которые находятся на трибунах и в качестве почетных гостей, примут в ней участие, а Всероссийская федерация плавания займется организационными вопросами», — сказал он.

Поздравляя собравшихся с открытием спорткомплекса, Иван Белозерцев пожелал пловцам новых побед и достижений.

Глава региона также выразил признательность строителям, благодаря усилиями которых возведен данный объект.

В продолжение церемонии свое мастерство продемонстрировали юные воспитанники школы водных видов спорта.
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