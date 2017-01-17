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В Пензе сотрудники бюджетных учреждений станут участниками фестиваля ГТО

15:52 | 17.01.2017 | Спорт

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди сотрудников учреждений бюджетной сферы будет проведен в Пензе в феврале и марте.

В Пензе сотрудники бюджетных учреждений станут участниками фестиваля ГТО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в положении, целью мероприятия является привлечение экономически активного населения города к систематическим занятиям физкультурой и спортом.

К участию в фестивале приглашаются жители Пензы, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе ВФСК «ГТО», имеющие уникальный номер и медицинский допуск.

Состязания будут проводиться на базе дворца спорта «Рубин», на Олимпийской аллее, а также в школе №19.

В программу в числе прочего включены бег и плавание.

Прием предварительных заявок продлится по 20 января.
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