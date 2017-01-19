Полсотни кузнечан поедут в Москву поддержать местных борцов на турнире памяти Поддубного Спорт

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Полсотни болельщиков из Кузнецка Пензенской области, в том числе ветераны спорта, отправятся в Москву поддержать местных борцов на международном турнире памяти Ивана Поддубного, который пройдет в предстоящие выходные, 21 и 22 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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В мэрии уточнили, что на соревнованиях выступят мастера спорта России Николай Измайлов и Руслан Бибарсов.

Они будут вести борьбу за награды в весовой категории до 130 кг.

Международный турнир по греко-римской борьбе «Гран-при Ивана Поддубного» среди взрослых организован Минспорта РФ, Федерацией спортивной борьбы России, департаментом по спорту и туризму Москвы.

Победители и призеры, а также их тренеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами. Сборные, выигравшие места с первого по третье, получат командные призы и дипломы.