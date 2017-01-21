В Пензе «Лагуна-УОР» и «ОрелГУ» сыграли вничью — 2:2 Спорт

Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Первый матч седьмого тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги между клубами «Лагуна-УОР» и «ОрелГУ», состоявшийся в пензенском физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» в минувшую пятницу, 20 января, завершился ничьей с результатом 2:2.

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Счет на 12-й минуте встречи открыла универсал команды из Орла Марина Чернобылова, однако вскоре капитан «Лагуны-УОР» Ксения Олькова восстановила равновесие. Незадолго до перерыва Ольга Тигина сумела вывести хозяек вперед — счет стал 2:1.

Шанс на победу пензенских футболисток сохранялся практически до самого конца матча, но на 35-й минуте игрок команды «ОрелГУ» Кристина Шандрак поставила во встрече финальную точку.

Таким образом, после 11 проведенных игр «Лагуна-УОР» занимает третью строчку турнирной таблицы. В активе клуба — 16 очков.

Опережают пензенскую команду «Аврора» и «Торпедо-МАМИ», у которых 22 и 18 очков соответственно.

Следующий матч пензенские футболистки проведут в субботу, 21 января.