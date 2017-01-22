Александр Тарасов из пензенского «Дизеля» сыграет на Всемирной зимней универсиаде Спорт

Пенза, 22 января 2017. PenzaNews. Нападающий пензенского клуба «Дизель» Александр Тарасов включен в число 23 хоккеистов, которые будут представлять Россию на Всемирной зимней универсиаде в Казахстане в период с 28 января по 8 февраля.

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Также тренерский штаб студенческой мужской сборной РФ под руководством Владислава Хромых отобрал трех вратарей — Илью Андрюхова из «Сокола», Тимура Билялова из «Барса» и Александра Самонова из «ТХК».

Кроме того, на турнире сыграют защитники: Станислав Заборников и Андрей Щербов из «Сокола», Юрий Козловский из клуба «СКА-Нева», Роман Кудинов, Максим Кудряшов, Михаил Орлов, Владимир Репин и Роман Таталин из «ТХК».

Помимо этого, в состав сборной включены нападающие: Андрей Алексеев, Кирилл Пилипенко и Владислав Ефремов из «Динамо», Андрей Ерофеев из «Челмета», Иван Иванов из казахстанского «Торпедо», Даниил Ильин из «Сарова», Дмитрий Кириллов из «Сокола», Артем Осипов из «Барса», Никита Сироткин из «Зауралья», Сергей Смуров и Вадим Шутов из «ТХК».

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, первый матч сборная РФ проведет 30 января против национальной команды Южной Кореи. Начало встречи в 9.30 по московскому времени.