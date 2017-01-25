В открытом бассейне Пензы решено уйти от фиксированного времени начала сеанса Спорт

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Новый режим посещения открытого бассейна, расположенного в микрорайоне Ахуны города Пензы, будет действовать с 1 февраля по 30 апреля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в училище олимпийского резерва, в структуру которого входит бассейн, начало сеанса будет наступать в момент регистрации у администратора в любое удобное для посетителя время.

Продолжительность сеанса будет составлять 1 час, из них время нахождения в воде — 45 минут.

Для обеспечения нового режима на карточке посетителя будут фиксировать время входа и выхода. При этом любитель плавания должен самостоятельно следить за временем, проведенным в бассейне.

Кроме того, контроль за своевременным выходом посетителей будут осуществлять инструкторы.