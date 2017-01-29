Пензенская «Юность» готовится к играм с оренбургской «Надеждой-2» Спорт

Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Пензенская «Юность» готовится к заключительным домашним матчам первого этапа чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона.

Фото: пресс-служба БК «Юность»

30 и 31 января в спортцентре «Юность» подопечные Татьяны Пашковой будут принимать своего главного соперника — «Надежду-2» из Оренбургской области, идущую на второй позиции в группе «А».

«В рамках первого круга соперницы уже встречались в ноябре 2016 года. В Оренбурге команды поделили очки. В первой встрече победа досталась «Юности» — 53:50, а во второй выиграла «Надежда-2» — 58:46», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-атташе пензенского клуба Елена Никитина.

Она добавила, что на данный момент «Юность» лидирует в группе «А» женской Суперлиги -2

«В ее копилке 27 очков. В активе ближайшего преследователя — оренбургского клуба — 25», — отметила собеседница агентства.