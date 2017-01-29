В Пензе команды из 16 стран участвуют в турнире по мини-футболу Спорт

Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Более 250 человек из 16 стран стали участниками IV зимнего турнира по мини-футболу среди иностранных студентов, который организован на базе Пензенского государственного университета.

Фото: Pnzgu.ru

Такое количество спортсменов-любителей стало рекордом за всю историю соревнований.

Борьбу за победу ведут молодые люди из Египта, Йемена, Индии, Иордании, Ирака, Камеруна, Кыргызстана, Ливана, Ливии, Мали, Нигерии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Чада и ЮАР.

По словам проректора по международной деятельности ПГУ Сергея Васина, отличительной особенностью этого года стало участие студентов из Индии.

«Индию нельзя назвать футбольной страной мира. Там вместо футбола очень популярен крикет. И здесь, в ПГУ, студенты могут принять участие в нашем мини-футбольном чемпионате мира», — отметил он на церемонии открытия состязаний.

Планируется, что в предстоящий понедельник, 30 января, состоятся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные матчи.

Также в этот день пройдет церемония награждения лучших команд.